Угрожает до 12 лет тюрьмы. Сегодня суд объявит приговор двум оккупантам, обстреливавшим населенные пункты из Градов 31 мая, 07:06 Цей матеріал також доступний українською Александр Бобыкин и Александр Иванов в зале суда (Фото:Суспільне Полтава)

Сегодня, 31 мая, суд Полтавской области огласит приговор Александру Бобыкину и Александру Иванову — двум российским оккупантам, обвиняемым в обстрелах гражданской инфраструктуры в Харьковской области.

Прокуратура просит для них 12 лет лишения свободы.

По ее данным, 24 февраля российские военные вели артиллерийские обстрелы с территории Белгородской области России по Харьковской области. Снаряды попали в жилые дома в поселке Казачья Лопань и в ветеринарный лицей в поселке Ветеринарное под Дергачами. Гражданские объекты в результате обстрела были разрушены.

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После этого Бобыкин и Иванов пересекли границу Украины и продолжили обстрел региона. Их взяли в плен военные Вооруженных сил Украины после разгрома российской колонны в Харьковской области.

Адвокаты обвиняемых просили суд учесть смягчающие обстоятельства и назначить наказание менее восьми лет лишения свободы. Они объяснили это тем, что их подзащитные не принимали решений, а выполняли приказы.

Бобыкин в своем последнем слове повторил слова раскаяния.

«Верю, что война закончится и наступит мир, которого мы все ждем», — сказал он.

Иванов отказался от последнего слова.

Рассмотрение их дела началось 19 мая. Бобыкин — солдат, водитель боевой машины Град, а Иванов — ефрейтор, наводчик Града. Оба во время допросов признали свою вину.

23 мая в Украине был вынесен первый приговор российскому военнослужащему, виновному в военном преступлении на украинской земле.

Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина, признанного виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области. Он еще имеет право на апелляцию.

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