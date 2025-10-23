В Офисе генпрокурора сообщили, что в Киевской области женщина помогала сожителю насиловать собственную дочь

Правоохранители задержали в Вышгородском районе Киевской области женщину и ее сожителя по подозрению в изнасиловании малолетней девочки .

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, женщина и ее сожитель нигде официально не работали. Однако на учете в уполномоченных службах семья не состояла.

В течение нескольких месяцев мужчина систематически насиловал ребенка, а ее мать не только знала об этом, но и помогала скрывать преступление. По данным прокуратуры, женщина заставляла дочь молчать, запугивала ее и выполняла указания сожителя.

Фото: Офис генпрокурора

Кроме того, она делала фотографии интимного характера своей дочери, которые передавала мужчине для удовлетворения его сексуальных потребностей.

О преступлении стало известно, когда сожитель избил женщину, и она сразу обратилась в полицию. В этот момент девочка сообщила правоохранителям о насилии, которое длительное время переживала.

Действия женщины и ее сожителя квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 52, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, и ч. 4 ст. 301−1 Уголовного кодекса Украины — изнасилование и сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка, совершенное группой людей. По этим статьям им грозит до 10 лет тюрьмы.

Подозреваемые под стражу. Ювенальные прокуроры уже направили в суд обвинительный акт. Прокуратура заявила, что будет настаивать на самом суровом наказании за преступление против ребенка.