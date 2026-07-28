Суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества агента ФСБ, собиравшую для российских спецслужб данные о местах дислокации подразделения ВСУ, в котором служил ее сын.

Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в СБУ.

Правоохранители установили, что женщина также готовила теракт по заказу врага.

Агентку разоблачили в июне 2025 года в Хмельницкой области. Сотрудники СБУ задержали её с поличным, когда злоумышленница выбирала место для закладки самодельной бомбы возле одной из воинских частей на западе Украины.

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Как установило расследование, осужденная — завербованная врагом сотрудница охранной фирмы в областном центре.

Правоохранители установили, что она попала в поле зрения ФСБ из-за прокремлевских комментариев в Telegram-каналах. После вербовки агент начала выполнять задания российских кураторов.

По данным следствия, женщина, завербованная российской спецслужбой, передавала врагу координаты мест временного базирования подразделения ВСУ в Хмельницкой области, а также собирала информацию о мобильных огневых группах, учебных центрах и запасных командных пунктах украинских войск.

По данным СБУ, для сбора разведывательных данных злоумышленница обходила областной центр и прилегающие территории, фотографируя военные объекты и имитируя телефонные разговоры, чтобы скрыть свои действия. Впоследствии она приобрела компоненты для изготовления взрывного устройства, которое планировала дистанционно подорвать возле военной базы.

Во время обысков у задержанной обнаружили телефон с доказательствами работы на ФСБ и комплектующие для взрывного устройства.

Суд признал фигурантку виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ▪️ ч. 3 ст. 109 (распространение материалов с призывами к захвату государственной власти);

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ▪️ ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263−1 (приготовление к незаконному изготовлению взрывного устройства); ▪️ ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).