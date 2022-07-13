Дело Шишимарина: суд начал рассматривать апелляционную жалобу русского солдата 13 июля, 18:03 Вадим Шишимарин (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляционную жалобу на пожизненный приговор российскому военному Вадиму Шишимарину.

Соломенский суд Киева 23 мая признал 21-летнего россиянина Вадима Шишимарина, в убийстве мирного жителя Сумской области — 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области Александра Шелипова.

Видео дня

Во время судебного заседания 13 июля адвокат Шишимарина Виктор Овсянников обжаловал приговор. Он не возражал, что его подзащитный убил Шелипова, но настаивал, что суд не верно квалифицировал действия Шишимарина. На заседании он просил суд оправдать русского солдата по статье о нарушении правил и обычаев войны.

Пожизненный приговор Шишимарину адвокат назвал «слишком жесткой мерой, которая не должна применяться с учетом смягчающих обстоятельств: добровольной сдачи Шишимарина в плен и его показаний».

Адвокат настаивал, что у Шишимарина не было желания убивать гражданского, он дважды отказывался выполнять соответствующий приказ старших по званию, а когда все же несколько раз выстрелил, то сделал это неприцельно.

Прокуроры Андрей Синюк и Ярослав Ущаповский, в свою очередь, настаивали, что приговор должен остаться в силе. На этом заседание было закрыто, а следующее назначили на 25 июля.

23 мая Печерский районный суд Киева признал российского военнослужащего, сержанта Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

Это первый приговор российскому военнослужащему с начала масштабного вторжения в Украину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.