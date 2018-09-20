20 сентября 2018, четверг

Суд Киева приговорил к девяти годам тюрьмы ветерана АТО, который убил мужчину на остановке

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Убийство произошло возле станции метро Черниговская

Убийство произошло возле станции метро Черниговская

Деснянский районный суд Киева признал виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы ветерана АТО Дмитрия Балабуха, который убил мужчину на остановке общественного транспорта.

В пресс-службе суда сообщили, что экс-бойца АТО также лишили специального звания младший лейтенант.

Там добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале ветеран АТО убил мужчину ударом ножа в сердце на остановке общественного транспорта возле станции метро Черниговская.

Конфликт возник во время ожидания в очереди на маршрутный автобус. Офицер пошел в ближайший магазин, купил нож, вернулся и убил человека, который сделал ему замечание.

Жертвой стал Руслан Юрченко, который работал поваром в одном из заведений Киева. У него осталась жена и двое детей.

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