Суд Киева приговорил к девяти годам тюрьмы ветерана АТО, который убил мужчину на остановке

Деснянский районный суд Киева признал виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы ветерана АТО Дмитрия Балабуха, который убил мужчину на остановке общественного транспорта.
В пресс-службе суда сообщили, что экс-бойца АТО также лишили специального звания младший лейтенант.
Там добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, в феврале ветеран АТО убил мужчину ударом ножа в сердце на остановке общественного транспорта возле станции метро Черниговская.
Конфликт возник во время ожидания в очереди на маршрутный автобус. Офицер пошел в ближайший магазин, купил нож, вернулся и убил человека, который сделал ему замечание.
Жертвой стал Руслан Юрченко, который работал поваром в одном из заведений Киева. У него осталась жена и двое детей.
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