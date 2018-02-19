Суд Киева объяснил, почему подозреваемого в ранении полицейского отпустили из-под стражи

Шевченковский районный суд Киева объяснил решение об освобождении на поруки подозреваемого в ранении полицейского у Соломенского суда Александра Федорченко.

"При принятии указанного решения следственным судьей учтены данные о личности подозреваемого Федорченко А.М., его социальный статус, наличие у него крепких социальных связей, а также его репутация защитника национальных интересов государства", - заявили в суде.

В частности, подозреваемый был награжден медалью За доблестную службу от 20.08.2015, памятным нагрудным знаком Илловайск-2014 и медалью Защитнику отечества, он имеет положительную характеристику от председателя правления общественной организации Гражданский корпус добровольческих батальонов и характеристику депутата Ирпенского городского совета VII созыва, изображающего его как патриотического, ответственного и честного человека.

Кроме того, на принятие решения повлияло то, что Федорченко содержит двух несовершеннолетних детей и получил ранения во время исполнения обязанностей военной службы.

"Учитывая указанное, мера пресечения в виде содержания под стражей является слишком строгой и неоправданной, поскольку не соответствует степени рисков в уголовном производстве, которые приведены в ходатайстве следователя", - добавили в суде.

По мнению следственного судьи, мера пресечения в виде личного поручительства народных депутатов будет действенной и обеспечит выполнение подозреваемым своих процессуальных обязанностей.

Напомним, 15 февраля во время избрания меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову у здания Соломенского райсуда произошли столкновения, в результате которых полицейский получил огнестрельное ранение.

17 февраля Шевченковский районный суд Киева отпустил на поруки народных депутатов трех человек, задержанных в результате столкновений под Соломенским судом Киева, в том числе и того, кто стрелял в полицейского.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о возможном прекращении функций охране со стороны Нацполиции и Нацгвардии.