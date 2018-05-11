Суд Киева арестовал парня, который избил битой полицейского

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Мужчину арестовали без права залога
Фото: НПУ

Мужчину арестовали без права залога

Суд арестовал без права внесения залога киевлянина, который избил битой сотрудника полиции.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Киева, 10 мая злоумышленник ехал на своем авто по улице Богатырской и создал аварийную ситуацию.

Полицейский, который во вне рабочее время стал случайным свидетелем правонарушения, сделал замечание и поехал дальше на собственной машине, однако мужчина догнал его и машиной перегородил дорогу.

Между полицейским и мужчиной, который находился вместе с товарищами, начался словесный конфликт. Киевлянин достал из салона авто бейсбольную биту и ударил сотрудника полиции по голове.

Его задержали в Соломенском районе столицы. 

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 и ч. 4 ст. 296 УК Украины и избрана мера пресечения. 

Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что от ударов битой полицейский получил черепно-мозговую травму.

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