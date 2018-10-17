17 октября 2018, среда

Суд Киева арестовал мужчину, который бегал за детьми с ножом и молотком

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Мужчина преследовал четырех малолетних детей
Фото: Светлана Савченко via Facebook

Мужчина преследовал четырех малолетних детей

Суд Киева арестовал 37-летнего мужчину, который бегал за малолетними детьми с молотком и ножом в Соломенском районе столицы.

По данным прокуратуры, ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на улице Питерской подозрительный мужчина преследовал малолетних девочек. На вызов прибыла полиция, у него изъяли молоток, нож, скотч и веревки.

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