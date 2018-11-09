Суд Харькова арестовал водителя Lexus, который насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе

Киевский райсуд Харькова избрал арест как меру пресечения с правом на залог для водителя авто Lexus, который 5 ноября сбил насмерть двух мужчин на пешеходном переходе возле села Солоницевка Дергачевского района.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виту Дубовик.
"Мера пресечения по настоянию прокуратуры - содержание под стражей", - отметила Дубовик.
По ее словам, суд предоставил арестованному право на залог в 140 тысяч грн.
Как стало известно, водителя авто Lexus - 43-летнего жителя райцентра Дергачи Алексея Босенко - доставили в зал суда на инвалидной коляске в сопровождении медиков. Он был подавлен, жаловался на плохое самочувствие, с прессой не общался. Его адвокат пояснила, что в данный момент он проходит лечение в больнице в результате сердечного приступа.
В зале присутствовали родные обоих погибших. По их словам, они не имеют претензий к водителю и считают аварию несчастным случаем.
Напомним, 5 ноября в Харьковской области внедорожник Lexus насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе.
Прокуратура утвердила в отношении задержанного подозрение в совершении смертельного ДТП на пешеходном переходе по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) - с санкцией лишения свободы до 10 лет.
Водитель авто Lexus в момент аварии был трезв и дал показания полиции. Свидетелей ДТП нет. Детали уточняются.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования