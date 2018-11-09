Суд Харькова арестовал водителя Lexus, который насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе

Водителя Lexus доставили в зал суда на инвалидной коляске в сопровождении медиков

Киевский райсуд Харькова избрал арест как меру пресечения с правом на залог для водителя авто Lexus, который 5 ноября сбил насмерть двух мужчин на пешеходном переходе возле села Солоницевка Дергачевского района.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виту Дубовик.

"Мера пресечения по настоянию прокуратуры - содержание под стражей", - отметила Дубовик.

По ее словам, суд предоставил арестованному право на залог в 140 тысяч грн.

Как стало известно, водителя авто Lexus - 43-летнего жителя райцентра Дергачи Алексея Босенко - доставили в зал суда на инвалидной коляске в сопровождении медиков. Он был подавлен, жаловался на плохое самочувствие, с прессой не общался. Его адвокат пояснила, что в данный момент он проходит лечение в больнице в результате сердечного приступа.

В зале присутствовали родные обоих погибших. По их словам, они не имеют претензий к водителю и считают аварию несчастным случаем.

Напомним, 5 ноября в Харьковской области внедорожник Lexus насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе.

Прокуратура утвердила в отношении задержанного подозрение в совершении смертельного ДТП на пешеходном переходе по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) - с санкцией лишения свободы до 10 лет.

Водитель авто Lexus в момент аварии был трезв и дал показания полиции. Свидетелей ДТП нет. Детали уточняются.