Суд Харькова арестовал без права внесения залога водителя Volkswagen, который въехал в остановку

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения водителю автомобиля Volkswagen, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, въехал в остановку общественного транспорта в поселке Васищево Харьковской области, в результате чего одна женщина погибла и еще две госпитализированы с травмами.

Как передает Интерфакс-Украина, суд принял решение арестовать подозреваемого на 60 дней без права на залог, до окончания досудебного расследования.

Напомним, в пятницу днем, 14 сентября, в поселке Васищево Харьковской области водитель автомобиля Volkswagen въехал в остановку общественного транспорта, в результате 1 женщина погибла, еще две пострадали. По предварительным данным, содержание алкоголя в крови водителя на момент аварии составляло более 1,3 промили.