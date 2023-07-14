Суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ (МП) Павлу на арест 14 июля, 22:04 Павел (Лебедь) в суде, 1 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Суд в пятницу, 14 июля, изменил меру пресечения митрополиту УПЦ (МП) Павлу с круглосуточного домашнего ареста на арест до 14 августа или более 33 млн грн залога. Об этом сообщает Суспільне.

По словам прокурора, митрополит говорил с одним из свидетелей по делу и нарушил обязательства, наложенные судом. Сам Павел в суде заявлял, что не знаком со свидетелем. Он также сказал, что «никогда в жизни не был на стороне агрессора» и «никогда не поддерживал Путина».

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Прокуратура настаивала на залоге в размере 60 млн грн, аргументируя тем, что у Павла «движимого и недвижимого имущества именно на такую сумму».

СБУ 1 апреля вручила подозрение экс-наместнику Лавры Павлу (Петру Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). В его доме провели обыски.

В тот же день Шевченковский райсуд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. Митрополит называет дело «политическим».

Павел получил подозрение на фоне того, что УПЦ (Московского патриархата) отказывалась освобождать Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде. Он также находится под санкциями.

13 июля СБУ сообщила Павлу о новом подозрении из-за интервью, в котором он, по данным следствия, отрицал существование Украины как суверенного государства и называл войну России против Украины «гражданским конфликтом».