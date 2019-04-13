Суд Харькова взял под стражу сотрудника Нацполиции, которого уличили в работе на спецслужбы РФ Сегодня, 04:26 288 Цей матеріал також доступний українською скриншот СБУ / youtube Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога скриншот СБУ / youtube

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения сотруднику Главного управления Национальной полиции в области, подозреваемого в государственной измене, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Напомним, что контрразведка СБУ задержала в Харькове сотрудника облуправления Национальной полиции, которого уличили в работе на российские спецслужбы.

Оперативники СБУ установили, что полицейский, поддерживающий политику Кремля, был завербован сотрудником Генштаба Вооруженных сил России во время пребывания в Белгороде.

