#
Энтони Мур
Лекарство от страха. Как пережить критику и заработать миллионы
Олег Рыбачук
Что показал Зеленский
Павел Баев
Когда Кремль просчитался
Андерс Аслунд
Как выборы повлияют на экономику Украины
Спецтема: Выборы президента Украины

Суд Харькова взял под стражу сотрудника Нацполиции, которого уличили в работе на спецслужбы РФ

Сегодня, 04:26
288
Цей матеріал також доступний українською
Суд Харькова взял под стражу сотрудника Нацполиции, которого уличили в работе на спецслужбы РФ - фото

скриншот СБУ / youtube

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения сотруднику Главного управления Национальной полиции в области, подозреваемого в государственной измене, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Напомним, что контрразведка СБУ задержала в Харькове сотрудника облуправления Национальной полиции, которого уличили в работе на российские спецслужбы.

Оперативники СБУ установили, что полицейский, поддерживающий политику Кремля, был завербован сотрудником Генштаба Вооруженных сил России во время пребывания в Белгороде.

Теги:   Государственная измена Шпионаж Российские спецслужбы Спецслужбы РФ Национальная полиция Украины Нацполиция СБУ Харьков

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Экономика

Вчера, 10:37

img
Посол США Йованович поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом - СМИ
События

Вчера, 16:48

img
В Киеве на проспекте Победы ограничат движение из-за демонтажа Шулявского моста - КГГА
Финансы

Вчера, 10:10

img
Глава МВФ заявила, что криптовалюты расшатывают банковскую систему и должны регулироваться

ТОП 3

События

Вчера, 07:40

img
В эфир не приглашали. Гендиректор 1+1 заявил, что канал собирается подать в суд на Порошенко
23892
События

Вчера, 10:36

img
Схемы: Уполномоченный представитель Зеленского помог отменить запрет на въезд актеру из Сватов
6655
События

Вчера, 07:18

img
Обострение на Донбассе: погиб один военный, восемь ранены
6650