Суд ЕС отменил санкции против Пшонки и его сына — СМИ 26 июля, 15:38 Бывший генпрокурор Виктор Пшонка (Фото:kievvlast.com.ua)

В Суде Европейского Союза приняли решение отменить санкции против бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема.

Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на решение суда.



«Решение Совета (CFSP) 2022/376 от 3 марта 2022 года относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и органов, учитывая ситуацию в Украине, отменяется в части, что имя Пшонки Виктора Павловича оставили в перечне лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются эти ограничительные меры», — говорится в решении суда, сообщает ЕП.

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Отмечается, что такое же решение приняли и в отношении его сына Артема Пшонки.

В Суде ЕС заявили, что решение об отмене санкций против Пшонки и его сына, якобы связаны с «ошибками в оценках Совета ЕС» и с сомнениями в том, что они основывались на достаточно «твердой фактической основе».

В решении также отмечается, что «непонятно, убедился ли ЕС в том, что украинская судебная администрация придерживается права на защиту в местных уголовных производствах».

Санкции против Пшонки были введены 6 марта 2014 года за растрату госсредств. Они предусматривают замораживание активов.

Тогда же в санкционный список вошли экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр, экс-премьер Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава АП Андрей Клюев, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачик, олигарх Сергей Курченко.

5 марта 2018 года эти санкции были продлены.

В начале 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль допустил отмену части санкций против Януковича и его соратников. Он объяснил это тем, что ограничительные меры уже сыграли свою роль и больше не имеют веса.



14 сентября 2022 года ЕС снял часть санкций с экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра, а также с Пшонки и его сына.

14 сентября 2022 года ЕС снял часть санкций с экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра, а также с Пшонки и его сына.