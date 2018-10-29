29 октября 2018, понедельник

Суд арестовал женщину, которая утопила сына и дочь в озере в Киеве

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Женщину взяли под стражу до 25 декабря
Фото: Дарницкий районный суд города Киева via Facebook

Женщину взяли под стражу до 25 декабря

В понедельник, 29 октября, Дарницкий районный суд Киева арестовал на 60 суток 36-летнюю женщину, которая утопила двух своих малолетних детей.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Судья во время закрытого заседания полностью удовлетворил ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Женщина будет находиться в СИЗО до 25 декабря.

Действия 36-летней женщины квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

Напомним, что прокуратура Киева объявила подозрение 36-летней женщине, которая утопила в озере 5-летнего сына и 6-летнюю дочь.

Женщину задержали 28 октября возле Чернигова. Подозреваемая призналась, что утопила детей в озере Серебряный кол на территории Дарницкого района Киева и пыталась покончить с собой.

В рамках следствия будут назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая экспертиза для установления вменяемости женщины.

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