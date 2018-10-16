16 октября 2018, вторник

Суд арестовал водителя-виновника смертельного ДТП возле ТРЦ Sky Mall в Киеве

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Водителю грозит до десяти лет лишения свободы
Фото: прокуратура Киева

Водителю грозит до десяти лет лишения свободы

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога водителя Seat Leon - виновника смертельного ДТП возле ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

28-летнему водителю вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Как установило следствие, в 2017 году водителя Seat Leon лишили на десять лет права управления транспортным средством.

Напомним, что 13 октября в Киеве на проспекте Шухевича произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще пятеро получили травмы.

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По данным следствия, водитель Seat Leon двигался по проспекту Шухевича со скоростью около 180 км/ч, не успел среагировать на изменение движения KIA Carens, который двигался с ним в попутном направлении. В результате автомобиль нарушителя столкнулся с автомобилем KIA, после чего врезался в электроопору.

В результате столкновения погибли две молодые женщины, находившиеся в Seat. Еще пять человек, среди которых трое пассажиров Seat, водитель-нарушитель и водитель автомобиля KIA, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

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