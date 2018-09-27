Суд арестовал троих подозреваемых в покушении на активиста Михайлика

Одного из подозреваемых привезли в суд на каталке

В четверг, 27 сентября, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения подозреваемым в покушении на убийство местного активиста Олега Михайлика.

Как сообщает Думская, граждан Грузии Торнике Нагладзе (Герасина), Лаша Герасина и Манучара Варшанидзе арестовали на два месяца без права внесения залога.

Торнике Нагладзе привезли в суд на каталке. По заявлениям его родственников, он парализован и не может передвигаться самостоятельно. По другим данным, у него парализована только рука. Несмотря на это бойцы КОРДа увезли мужчину в СИЗО.

По данным следователей, именно у Манучара Варшанидзе был найден пистолет, из которого могли стрелять по Михайлику, а Лаша Герасин покупал SIM-карты для подельников, передает УСИ.

Смотрите также Что сообщили в полиции о нападении на одесского активиста Олега Михайлика

Напомним, что 25 сентября правоохранители задержали трех граждан Грузии по подозрению в причастности к нападению на одесского активиста Олега Михайлика.

Один из них Торнике Нагладзе (он же Герасин Торнике), по данным местных СМИ, является лидером серьезной преступной группировки.

22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активистов Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в область сердца и в руку. В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.