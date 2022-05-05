На счета предприятий родственников Медведчука и Козака наложили арест — ГБР

5 мая, 10:51
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Ранее ГБР провело у родственников нардепов-коллаборантов обыски (Фото:ГБР)

Ранее ГБР провело у родственников нардепов-коллаборантов обыски (Фото:ГБР)

Суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий, принадлежащих родственникам нардепов-коллаборантов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в Госбюро расследований.

Арест был наложен в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью, нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

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Ранее по этому делу прошел ряд обысков на территории Киевской и Львовской областей, во время которых были изъяты картины, предметы антиквариата и другие драгоценности.

ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР
ГБР
Фото: ГБР

В ГБР уточнили, что на счетах предприятий, связанных с фигурантами, арестовано более 40 млн гривен.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Виктор Медведчук Государственное бюро расследований (ГБР) Тарас Козак

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