Суд арестовал руководителя Житомирской таможни, которую поймали на коррупции

3 апреля, 23:54
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Руководитель Житомирской таможни (Фото:Киевская городская прокуратура)

Руководитель Житомирской таможни (Фото:Киевская городская прокуратура)

Суд арестовал главу Житомирской таможни, которую поймали на коррупции. Также под арест отправили двух ее подельников.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в своем Facebook.

Суд избрал меры пресечения главе таможни, руководителю отдела и таможенному брокеру. По мнению следствия, они организовали коррупционную схему.

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Также суд назначил всем троим возможность внести залог. Для главы таможни — это 805 тысяч гривен, для руководителя отдела — тоже 805 тысяч гривен, а для таможенного брокера — 671 тысяч гривен.

31 марта руководство Житомирской таможни задержали во время получения взятки.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Коррупция Таможня Житомирская область

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