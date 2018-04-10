Суд арестовал российское судно за незаконную добычу песка в Черном море

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Песок используют для строительства Керченского моста
Фото: Юрий Луценко via Facebook

Песок используют для строительства Керченского моста

Во вторник, 10 апреля, суд арестовал российское судно-земснаряд, которое осуществляло незаконную добычу песка в районе заповедника Лебяжьи острова в Каркинитском заливе Черного моря у берегов оккупированного Крыма.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

На судно наложен арест для возмещения ущерба в уголовном производстве о незаконной добыче песка и нанесении вреда окружающей среде на сотни миллионов гривен (ч. 3 ст. 240 УК Украины).

"В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи. В то же время, компания-расхититель без проблем ведет свой бизнес, в частности - с другими судами, которые регулярно заходят на территорию Украины", - добавил глава ГПУ.

По его словам, судно-нарушитель с портом приписки г. Туапсе, РФ, принадлежит кампании Trans Services Maritime. Сейчас судно находится в порту города Южное Одесской области.

Напомним, 25 марта в Азовском море задержали крымское рыболовецкое судно Норд под флагом Российской Федерации.

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