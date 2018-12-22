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Суд арестовал полицейского, который напал на 12-летнюю девочку

Сегодня, 16:59
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Фото: полиция

Сержанта полиции взяли под стражу

В субботу, 22 декабря, Печерский районный суд Киева арестовал сотрудника полиции, который с ножом напал в парке на 12-летнюю девочку.

Как сообщили в столичной прокуратуре, правоохранителя взяли под стражу без права внесения залога. За совершение разбоя ему грозит от трех до семи лет лишения свободы (ст. 187 УК Украины).

Напомним, что 22-летний сержант полиции ГУ Нацполиции в Киеве напал на девочку вечером 20 декабря возле кинотеатра Тампере. Полицейский, который находился в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, забрал у ребенка телефон и пытался скрыться. Его задержали прохожие.

Теги:   Нападение Прокуратура Киева Киев

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