Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма

В понедельник, 5 ноября, Голосеевский районный онный суд Киева арестовал бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.
Об этом у себя в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
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"Состоялось рассмотрение ходатайства прокуратуры АРК об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Чернобук В.И. По результатам рассмотрения ходатайства, последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - написал он.
Ранее сообщалось, что 3 ноября, в Киеве задержали бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука.
После захвата Россией полуострова он сначала сотрудничал с оккупационными силами РФ и призывал своих коллег к предательству, однако позже перебрался на материковую часть Украины и устроился в Днепровский горсовет.
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