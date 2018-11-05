Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма

В понедельник, 5 ноября, Голосеевский районный онный суд Киева арестовал бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.

Об этом у себя в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Состоялось рассмотрение ходатайства прокуратуры АРК об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Чернобук В.И. По результатам рассмотрения ходатайства, последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - написал он.

Ранее сообщалось, что 3 ноября, в Киеве задержали бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука.

После захвата Россией полуострова он сначала сотрудничал с оккупационными силами РФ и призывал своих коллег к предательству, однако позже перебрался на материковую часть Украины и устроился в Днепровский горсовет.