Суд арестовал пенсионера, стрелявшего по детям в Новой Одессе

В среду, 12 сентября, Центральный районный суд Николаева взял под стражу 68-летнего Александра Евграфова, который во дворе дома в Новой Одессе Николаевской области стрелял по детям.

Как передают НикВести, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, избрав подозреваемому меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога.

В свою очередь адвокат подозреваемого Инна Кузьминых пообещала обжаловать решение суда. По ее словам, содержание под стражей противоречит состоянию здоровья пенсионера.

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Напомним, что вечером 9 сентября в городе Новая Одесса Николаевской области 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по детям, которые играли. В результате инцидента пострадали трое детей - 12 летний мальчик (его состояние оценивается как тяжелое) и две девочки в возрасте 5 и 9 лет. Сам нападавший получил ранение руки от выстрела.

68-летнему мужчине объявили о подозрении в покушении на убийство, за что предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Родители пострадавших детей заявили, что им выплатили материальную компенсацию от 10 тыс. до 18 тыс. гривен и отказались от претензий.