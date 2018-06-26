Суд арестовал организатора нападения на ромов под Львовом и пятерых подростков-исполнителей

Один из подозреваемых в зале суда

Пустомытовский районный суд Львовской области арестовал без права внесения залога организатора и пятерых несовершеннолетних исполнителей нападения на лагерь ромов под Львовом, в результате которого погиб 24-летний мужчина и еще четыре человека пострадали.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на главу Нацполиции Ярослава Тракало.

Напомним, 25 июня Пустомытовский суд арестовал по этому делу еще двоих подростков. Им инкриминируют хулиганские действия с тяжелыми последствиями (статья 296 УК). Судебное заседание прошло за закрытыми дверями, без присутствия представителей медиа, поскольку подозреваемые являются несовершеннолетними.

По данным ZAXID.NET, всем семерым подросткам инкриминируют лишь хулиганство, им грозит от трех до семи лет лишения свободы. Адвокаты просили суд избрать более мягкую меру пресечения.

26 июня 20-летнему организатору нападения сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

В ночь на 24 июня в окрестностях Львова произошло нападение на лагерь ромов, в результате которого погиб 24-летний мужчина. Еще четверо - двое 19-летних юношей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок - получили ранения.

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Исполнителей нападения задержала полиция - ими оказалась группа подростков в возрасте 16-17 лет. Задержали также 20-летнего организатора преступления. Задержанные подростки заявили, что являются членами организации Трезвая и злая молодежь. Согласно информации СМИ, эта организация откровенно неонацистская.

Нападение вызвало возмущение в ЕС. На него отреагировало также посольство США в Украине, призвав привлечь виновных к ответственности.

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