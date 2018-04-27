Суд арестовал на два месяца сотрудника СБУ, задержанного на крупной взятке

В пятницу, 27 апреля, Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца начальника сектора Правобережного отделения управления СБУ по Киеву и Киевской области Александра Карамушко с правом освобождения под залог в размере 1 миллион 233 тысячи гривен.

Об этом сообщает телеканал Прямой.

По данным СМИ, Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала подозреваемому в получении крупной взятки правоохранителю меру пресечения в виде ареста с возможностью выхода под залог в 8 млн гривен.

Сотрудника СБУ задержали детективы Национального антикоррупционного бюро при получении второй части взятки в размере $36 тысяч. Всего он требовал и получил $47 700 за содействие в легализации иностранцев в Украине.

Смотрите также

Сотрудники национального антикоррупционного бюро сообщили ему о подозрении.