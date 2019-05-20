Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости с правом залога в размере 20 млн грн 20 мая, 15:55 7835 Цей матеріал також доступний українською ГБР Арест с возможностью внесения залога в 20 млн грн ГБР

В понедельник, 20 мая, Печерский районный суд Киева арестовал должностных лиц Государственной службы занятости и посредника.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

И.о. главы Госслужбы занятости избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти после внесения 20 млн грн залога. Заместителя руководителя управления Госслужбы занятости взяли под стражу с правом внести залог в 9,6 млн грн. Посредника суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Напомним, что 16 мая военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе с и. о. главы Госслужбы занятости Украины Валерием Ярошенко при получении 480 тысяч гривен от предпринимателя.

По данным следствия, руководство Госслужбы занятости организовало систему поборов за подряды на строительные работы, задокументирована сумма откатов составляет не менее 800 тысяч гривен.