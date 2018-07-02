Суд арестовал двух похитителей сына ливийского дипломата

В понедельник, 2 июля, Шевченковский районный суд Киева арестовал без права на залог двух граждан Египта, подозреваемых в похищении 26-летнего сына работника посольства Ливии.

Как сообщили в столичной прокуратуре, задержанным иностранцам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

За совершенное преступление им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что 25 июня в центре Киева на улице Тургеневской неизвестные похитили сына финансового атташе посольства Ливии. Двое неизвестных насильно посадили гражданина Ливии Абдусалама 1992 года рождения в автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета и скрылись в неизвестном направлении.

В дальнейшем, в течение дня похитители удерживали мужчину с целью получения выкупа за его освобождение. Не получив выкуп, нападавшие освободили заложника. Похитителей через несколько дней задержали.