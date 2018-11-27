"Суд" арестовал 12 украинских военных, захваченных РФ в Керченском проливе

12 украинских моряков отправлены под арест на два месяца

Во вторник, 27 ноября, оккупационный суд Симферополя арестовал 12 из 24 украинских военнослужащих, захваченных вместе с тремя кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.

Как сообщает Крым.Реалии, под арест на два месяца отправлены старший матрос катера Никополь Андрей Опрыско, моряк Сергей Цыбизов, моряк Юрий Будзыло, старший матрос буксира Яны Капу Владимир Терещенко, старший матрос буксира Яны Капу Виктор Беспальченко, член экипажа буксира Яны Капу Владимир Варымез, старший матрос буксира Яны Капу Михаил Власюк, моряк Богдан Головаш, моряк Сергей Чулиба, моряк Владислав Костышин, капитан-лейтенант катера Никополь Сергей Попов, моряк Роман Мокрюк.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

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27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". В то же время официальный Киев считает их военнопленными.

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