Оформление через Дію. Как подать документы на субсидию онлайн в Украине: пошаговая инструкция
Как оформить субсидию онлайн (Фото:pikselstock/depositphotos)
Рассказываем о том, как подать заявление на жилищную субсидию через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для оформления субсидии online необходимо выполнить девять шагов:
1. Зайдите на Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
2. Авторизуйтесь с помощью электронной подписи, нажав в правом верхнем углу Вход. Загрузите электронный ключ, укажите аккредитованный центр сертификации ключей и подтвердите использование ключа паролем.
3. После входа в личный кабинет необходимо выбрать раздел Коммуникации по ПФУ и нажать пункт Заявление на жилищную субсидию или льготу.
4. Перед формированием заявления приготовьте сканированные копии документов и согласуйте дистанционное информирование, нажав кнопку Продолжить.
5. Выберите Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии.
6. Заполните поля онлайн-формы (заявления на жилищную субсидию).
7. Добавьте сканированные копии документов, нажав кнопку Добавить файл. К заявлению прилагаются:
- право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;
- справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);
- договор о сдаче жилья (при наличии);
- документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (в случае необходимости).
8. Нажмите Сформировать заявление, размещенное в конце онлайн-формы. Система автоматически проверяет полноту заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, то переходим к финальному шагу.
9. Подпишите заявление электронной подписью и подтвердите отправку документов в Пенсионный фонд Украины.
Вы можете отслеживать ход рассмотрения заявления на назначение субсидии в личном кабинете в разделе Мои обращения, далее Статус обращения.
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