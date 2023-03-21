Оформление через Дію. Как подать документы на субсидию онлайн в Украине: пошаговая инструкция

21 марта, 06:42
Поделиться:
Как оформить субсидию онлайн (Фото:pikselstock/depositphotos)

Как оформить субсидию онлайн (Фото:pikselstock/depositphotos)

Рассказываем о том, как подать заявление на жилищную субсидию через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Читайте также:
В условиях войны. Как осуществляется перерасчет пенсий работающим пенсионерам в 2023 году

Для оформления субсидии online необходимо выполнить девять шагов:

1. Зайдите на Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

2. Авторизуйтесь с помощью электронной подписи, нажав в правом верхнем углу Вход. Загрузите электронный ключ, укажите аккредитованный центр сертификации ключей и подтвердите использование ключа паролем.

Видео дня

3. После входа в личный кабинет необходимо выбрать раздел Коммуникации по ПФУ и нажать пункт Заявление на жилищную субсидию или льготу.

4. Перед формированием заявления приготовьте сканированные копии документов и согласуйте дистанционное информирование, нажав кнопку Продолжить.

5. Выберите Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии.

6. Заполните поля онлайн-формы (заявления на жилищную субсидию).

7. Добавьте сканированные копии документов, нажав кнопку Добавить файл. К заявлению прилагаются:

  • право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;
  • справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);
  • договор о сдаче жилья (при наличии);
  • документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (в случае необходимости).

8. Нажмите Сформировать заявление, размещенное в конце онлайн-формы. Система автоматически проверяет полноту заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, то переходим к финальному шагу.

9. Подпишите заявление электронной подписью и подтвердите отправку документов в Пенсионный фонд Украины.

Вы можете отслеживать ход рассмотрения заявления на назначение субсидии в личном кабинете в разделе Мои обращения, далее Статус обращения.

Читайте также:
Редактор: Алена Дука

Теги:   Пенсионный фонд Субсидии ДІЯ Пенсионер Соцсектор єДопомога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X