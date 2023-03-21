Оформление через Дію. Как подать документы на субсидию онлайн в Украине: пошаговая инструкция 21 марта, 06:42 Как оформить субсидию онлайн (Фото:pikselstock/depositphotos)

Рассказываем о том, как подать заявление на жилищную субсидию через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для оформления субсидии online необходимо выполнить девять шагов:

1. Зайдите на Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

2. Авторизуйтесь с помощью электронной подписи, нажав в правом верхнем углу Вход. Загрузите электронный ключ, укажите аккредитованный центр сертификации ключей и подтвердите использование ключа паролем.

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3. После входа в личный кабинет необходимо выбрать раздел Коммуникации по ПФУ и нажать пункт Заявление на жилищную субсидию или льготу.

4. Перед формированием заявления приготовьте сканированные копии документов и согласуйте дистанционное информирование, нажав кнопку Продолжить.

5. Выберите Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии.

6. Заполните поля онлайн-формы (заявления на жилищную субсидию).

7. Добавьте сканированные копии документов, нажав кнопку Добавить файл. К заявлению прилагаются:

право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;

справка о доходах ( если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);

если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС); договор о сдаче жилья ( при наличии);

при наличии); документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации ( в случае необходимости).

8. Нажмите Сформировать заявление, размещенное в конце онлайн-формы. Система автоматически проверяет полноту заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, то переходим к финальному шагу.

9. Подпишите заявление электронной подписью и подтвердите отправку документов в Пенсионный фонд Украины.

Вы можете отслеживать ход рассмотрения заявления на назначение субсидии в личном кабинете в разделе Мои обращения, далее Статус обращения.