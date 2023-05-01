С мая в Украине пересчитают жилищные субсидии: кто должен подать документы заново 1 мая, 08:20 Пересчет субсидий проводят в связи с завершением отопительного сезона. (Фото:luck.designr.gmail.com / Depositphotos)

В апреле в Украине завершился отопительный сезон, поэтому для украинцев, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, размер такой субсидии пересчитают с 1 мая.

Речь идет о субсидиях на оплату тепло-, газоснабжения и распределения газа, снабжения и распределения электроэнергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления: их рассчитывают в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона.



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Поэтому субсидии на неотапливаемый период будут пересчитаны на время с 1 мая по 30 сентября. Для тех, кто уже получал эту помощь в отопительный сезон, такие субсидии будут переназначены автоматически.

Однако некоторым категориям украинцев необходимо подать документы на получение субсидий заново, в частности семьи, в которых:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства арендуют жилье и оплачивают коммунальные услуги;

количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше количества зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Для того чтобы переоформить субсидию, необходимо подать в Пенсионный фонд новое соответствующее заявление на жилищную субсидию или льготу.

Подробнее о других изменениях с 1 мая 2023 года в Украине читайте в нашем материале.