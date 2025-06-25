Субсидии 2025: как оформить и для кого изменились условия с 1 июля

Жилищная субсидия на неотапливаемый сезон: кому необходимо обратиться в июле 2025 года (Фото: luck.designr.gmail.com/ Depositphotos)

В июле продлится неотапливаемый сезон, который завершится 1 октября. За жилищной субсидией на этот период необходимо обратиться тем гражданам, у кого изменились данные в имущественном состоянии или составе домохозяйства. Также в июле по обновленным правилам могут оформить помощь семьи с детьми и внутренне перемещенные лица.

Кому необходимо обращаться за назначением субсидии в июле

В июле продлится неотапливаемый сезон (до 30 сентября), а органы Пенсионного фонда Украины будут определять право на получение жилищных субсидий на период до 30 апреля 2026 года.

Как правило, получателям, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде, выплату будет назначена автоматически, на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации (если не изменились данные об имущественном состоянии и/или составе домохозяйства, отсутствует задолженность по уплате жилищно-коммунальных услуг).

В то же время некоторым категориям граждан субсидия на новый период будет назначена по их обращению с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах (или упрощенным заявлением). По личному обращению жилищная субсидия на следующий период назначается, в частности, если:

▪ в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

▪ члены домохозяйства оплачивают жилищно-коммунальные услуги, проживая в арендованном жилом помещении;

▪ количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

▪ член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

▪ на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,0 грн.

Важно знать, что субсидианты обязаны сообщить информацию об изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии его членов в течение 30 дней.

За какой период учитываются доходы и как подать документы

Если жилищная субсидия назначается не с начала неотопительного сезона, для расчета учитываются доходы за два квартала, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения.

Подать документы на назначение жилищной субсидии в органы Пенсионного фонда Украины можно одним из выбранных способов:

▪ обратиться в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

▪ отправить по почте на адрес органа Пенсионного фонда Украины;

▪ онлайн — через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, документы на назначение субсидии можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, центра предоставления административных услуг и через портал Дія.

Что изменилось для семей с детьми и ВПЛ

Постановлением Кабинета Министров Украины от 30 мая 2025 года № 663 внесены изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий.

В частности, документом упрощен порядок назначения субсидий для детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей с тремя или более детьми.

Отныне для таких семей препятствием для назначения жилищной субсидии не станет:

▪ приобретение жилья или земельного участка;

▪ наличие средств на депозите;

▪ расходы на товары для детей (одежда, еда, бытовая / компьютерная техника и т. д. ), если эти расходы осуществлены в интересах ребенка и подкреплены документами (чеками, договорами и т. д. ).

Также для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей повышен порог задолженности, который дает право на назначение жилищной субсидии, с 680 грн до 4000 грн.

Кроме того, в состав домохозяйства, которое является детским домом семейного типа или приемной семьей, не будут включаться те, кто зарегистрирован или задекларирован по адресу, но не указан в декларации. Их доход и имущество не будет учитываться при определении права на субсидию.

В то же время в состав домохозяйства по адресу одного жилого помещения могут быть включены два и более детских домов семейного типа.

Новым постановлением также предусмотрены новации для внутренне перемещенных лиц. Если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица и они не меняли место своего проживания, то субсидию на новый период назначат автоматически.

Напомним, получатели жилищных субсидий и льгот могут проверить информацию о выплатах на следующий период в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.