Субсидии 2025: что изменилось и как оформить с 1 августа

В августе продлится неотапливаемый сезон, который завершится 1 октября. За жилищной субсидией на этот период необходимо обратиться тем гражданам, у кого изменились данные в имущественном состоянии или составе домохозяйства.

Кому необходимо обращаться за назначением субсидии в августе

В августе продлится неотапливаемый сезон (до 1 октября), а органы Пенсионного фонда Украины будут определять право на получение жилищных субсидий на период до 30 апреля 2026 года.

Реклама

Получателям, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде, выплату назначено автоматически, на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации (если не изменились данные об имущественном состоянии и/или составе домохозяйства, отсутствует задолженность по уплате жилищно-коммунальных услуг).

В то же время некоторым категориям граждан субсидия на новый период будет назначена по их обращению с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах (или упрощенным заявлением). По личному обращению жилищная субсидия на следующий период назначается, в частности, если:

▪ в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

▪ члены домохозяйства оплачивают жилищно-коммунальные услуги, проживая в арендованном жилом помещении;

▪ количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

▪ член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

▪ на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,0 грн.

Важно знать, что субсидианты обязаны сообщить информацию об изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии его членов в течение 30 дней.

Если жилищная субсидия назначается не с начала неотопительного сезона, для расчета учитываются доходы за два квартала, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения.

Что изменилось в назначении субсидий для семей с детьми и ВПЛ

Летом 2025 года упростили порядок назначения субсидий для детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей с тремя или более детьми.

Отныне для таких семей препятствием для назначения жилищной субсидии не станет:

▪ приобретение жилья или земельного участка;

▪ наличие средств на депозите;

▪ расходы на товары для детей (одежда, еда, бытовая / компьютерная техника и т. д. ), если эти расходы осуществлены в интересах ребенка и подкреплены документами (чеками, договорами и т. д. ).

Также для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей повышен порог задолженности, который дает право на назначение жилищной субсидии, с 680 грн до 4000 грн.

Кроме того, в состав домохозяйства, которое является детским домом семейного типа или приемной семьей, не будут включаться те, кто зарегистрирован или задекларирован по адресу, но не указан в декларации. Их доход и имущество не будет учитываться при определении права на субсидию.

В то же время в состав домохозяйства по адресу одного жилого помещения могут быть включены два и более детских домов семейного типа.

Также предусмотрены новации для внутренне перемещенных лиц. Если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица и они не меняли место своего проживания, то субсидию на новый период назначат автоматически.