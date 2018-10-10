Субсидии на ЖКУ. Кто и как может получить государственную помощь

По меньшей мере полтора миллиона украинцев в этом году получали завышенные суммы субсидий от государства на погашение оплаты за жилищно-коммунальные услуги, сообщил глава директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Махинации граждан

Музыченко отметил, что в прошлом на отопительный сезон субсидии были предоставлены почти семи миллионам домохозяйств. В дальнейшем количество субсидиантов будет снижаться. Музыченко также рассказал о способах махинаций населения, из-за которых субсидии должны были отменять.

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Он напомнил, что в мае этого года был создан Единый государственный реестр получателей субсидий, который позволил выявить повышенное количество получателей субсидий.

"Возникла ситуация, когда граждане оформляли субсидию в отдельных населенных пунктах и ​​сдавали жилье в аренду уже с оформленной субсидией. Миллионы домохозяйств включали в себя людей совершенно трудоспособного возраста, которые имели или меньше прожиточного минимума доход, или такие доходы вообще отсутствовали. Это примерно полтора миллиона граждан", - рассказал Музыченко.

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Газ для населения подорожает, понадобятся дополнительные деньги. На столько же возрастет общий дефицит госбюджета в Украине, рассказала ведущий научный сотрудник и координатор проектов Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

Система проверки доходов

Для того, чтобы государство выплачивало субсидии тем категориям граждан, которые действительно в этом нуждаются, необходима система проверки доходов и состояний граждан. Этого можно достичь путем объединения реестров и привлечения комиссий.

Необходима система проверки доходов и состояний граждан

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети Опора Татьяна Бойко рассказала, что с января следующего года начнется монетизация субсидий на уровне потребителя.

Это заключительный этап процесса монетизации, когда украинцы получают деньги на персональные счета. На первом этапе, в течение этого года, происходит монетизация субсидий на уровне предприятий, предоставляющих услуги. Второй этап и является верификаций, отметила Бойко.

Пилотная монетизация, которая началась в конце осени прошлого года, распространялась исключительно на домохозяйства с индивидуальным отоплением, газом и электроэнергией, которые сэкономили на коммунальных услугах в прошлом отопительном сезоне.

Без доступа к информации

Финансирование расходов из госбюджета на субсидии по-прежнему происходит с задержками. К тому же, поставщики не смогут увидеть автоматизацию расчетов во время первого этапа монетизации, поскольку у них нет доступа к информации, сколько ресурсов фактически потребляют люди.

Полная монетизация должна устранить эти проблемы, рассказал заместитель начальника Департамента энергоэффективности Нафтогаза Украины Алексей Хабатюк.

Главные изменения в начислении субсидий в основном касаются ограничений и сокращения количества получателей.

Кому не предоставят субсидию

В субсидии откажут семьям, которые имеют долги свыше двух месяцев за оплату коммунальных услуг. Безработным трудоспособного возраста, которые не стоят на учете в центре занятости. Владельцам квартир и домов, площадь которых превышает 20 квадратных метров и 200 квадратов соответственно. Исключение - дома семейного типа, семьи с приемными детьми, а также родители, у которых более трех детей.

Владельцам автомобиля премиум-класса младше 5 лет. Впрочем, если машина бюджетная и куплена за выплаты, то рассчитывать на субсидию можно. Точный ответ должна предоставить специальная комиссия.

Покупателям земельных участков и других ценных вещей, стоимостью более 50 тыс. грн, приобретенных за год до обращения за помощью от государства. Арендодателям, которые не декларируют доход от сданных в аренду квартир.

Также в субсидии будут отказывать гражданам, работающим за рубежом или получающим оттуда денежные переводы.

Не будут предоставлять субсидию украинцам, которые выиграли в лотерею более 50 тыс. грн.

Отныне субсидии будут назначать не раз в год, как раньше, а дважды - в мае и октябре. Необходимо будет подавать заявление и декларацию. В декларации указывать доходы всех членов семьи не требуется, за исключением средств из-за границы.

Пенсионеры, которые работают, имеют право на субсидию

Социальная норма на потребление газа уменьшается с 5,5 до 4,5 кубических метров на квадратный метр площади. На электроснабжение - с 65 до 30 киловатт-часов на квадратный метр. Из положительных моментов - переселенцам, проживающим в арендованных квартирах неофициально можно получить субсидию. Надо только подать заявление и декларацию о доходах.

Пенсионеры, которые работают, имеют право на субсидию. Ни депозиты в банке, ни проценты от них не влияют на размер помощи от государства. Наконец, за долги по коммуналке жилье отбирать не будут.

Напомним, что общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, что в 4,3 раза, или на 2,5 млрд грн меньше аналогичного показателя за 2017 год.