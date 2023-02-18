Субботу завершаем без отключений электричества почти по всей Украине, это очень весомый результат — Зеленский 18 февраля, 22:24 Президент Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень весомым результатом возобновления электроснабжения для большинства украинцев.

Об этом он сказал в вечернем обращении.

«Сегодняшний день начался с превентивных отключений электричества в части областей нашего государства. Эти отключения требовались, чтобы защитить сети и генерацию от очередного российского ракетного налета. И мы завершаем эту субботу без отключения электричества почти на всей территории нашего государства. Кроме части, в частности, Одесской области, где идет восстановление после предварительных атак, и некоторых районов, где сети повреждены порывами ветра», — сказал он.

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Президент подчеркнул, что тот факт, что большинство территории нашей страны и большинство людей остаются с электричеством, является очередным подтверждением устойчивости украинцев, колоссальной работы всех, кто восстанавливает и защищает энергетику, кто работает для усиления ПВО, а также помощи наших партнеров.

Отдельно Зеленский подчеркнул вклад Воздушных сил и всех защитников Украины.

«Я благодарю каждого и каждого, кто внес свой вклад в защиту украинского неба и энергосистемы государства! Это очень весомый результат для Украины. Результат, которого мы добились все вместе», — отметил Президент.

В компании ДТЭК ранее заявили, что в выходные, 18 и 19 февраля, в Киеве и Киевской области возможны стабилизационные графики отключения света.