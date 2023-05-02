Воздушные силы не фиксируют в воздушном пространстве Украины разрекламированные Су-57 и Су-75 — Игнат 2 мая, 15:44 Юрий Игнат (Фото:Скриншот видео Медиацентр Украина/Youtube)

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что ВСУ не фиксируют факты использования российских самолетов Су-57 и Су-75 в воздушном пространстве Украины.

«У них есть самолет Су-57, который они показывали на выставках часто, есть самолет Су-75. Тот с двумя двигателями, тот с одним. Это такие „суперсамолеты“, как они называют, шестого поколения, о которых не раз писали их паблики, что они на фронте показали, где-то бросали ракеты. Воздушными силами Украины не зафиксированы факты применения этих самолетов в воздушной агрессии против Украины», — сообщил Игнат во время брифинга.

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Спикер добавил, что оккупанты могли использовать их дистанционно.

Игнат отметил, что у РФ есть достаточно других самолетов и вертолетов, которые чаще всего применяются на линии боевого столкновения.



Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что оккупанты изменили тактику ракетных ударов по Украине. Сейчас они прицельно бьют по гражданским.