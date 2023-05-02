Воздушные силы не фиксируют в воздушном пространстве Украины разрекламированные Су-57 и Су-75 — Игнат

2 мая, 15:44
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Юрий Игнат (Фото:Скриншот видео Медиацентр Украина/Youtube)

Юрий Игнат (Фото:Скриншот видео Медиацентр Украина/Youtube)

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что ВСУ не фиксируют факты использования российских самолетов Су-57 и Су-75 в воздушном пространстве Украины.

«У них есть самолет Су-57, который они показывали на выставках часто, есть самолет Су-75. Тот с двумя двигателями, тот с одним. Это такие „суперсамолеты“, как они называют, шестого поколения, о которых не раз писали их паблики, что они на фронте показали, где-то бросали ракеты. Воздушными силами Украины не зафиксированы факты применения этих самолетов в воздушной агрессии против Украины», — сообщил Игнат во время брифинга.

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Спикер добавил, что оккупанты могли использовать их дистанционно.

Игнат отметил, что у РФ есть достаточно других самолетов и вертолетов, которые чаще всего применяются на линии боевого столкновения.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что оккупанты изменили тактику ракетных ударов по Украине. Сейчас они прицельно бьют по гражданским.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Су-57 Юрий Игнат

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