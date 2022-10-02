Минус 36 млн долларов из бюджета РФ. В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34

2 октября, 22:29
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Обломки российского бомбардировщика Су-34 (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Обломки российского бомбардировщика Су-34 (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В недавно освобожденном от российских оккупантов Лимане Донецкой области обнаружили обломки истребителя-бомбардировщика Су-34, о сбитии которого не сообщали ранее.

Об этом написала пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

«Обломки российского бомбардировщика Су-34, RF-81852, найдены в Лимане. Раньше они не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян», — говорится в сообщении.

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Пока неизвестно, когда именно и при каких обстоятельствах был сбит российский бомбардировщик.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0oJPj8zenYP8M81nzhBeCpJmerZCxQWoKCr4xUxnwWV6wTpUu4fYHYaVA7acdcBqbl

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины, согласно данным по состоянию на 2 октября, ВСУ сбили уже 227 вертолетов и 264 самолета.

https://www.youtube.com/embed/eO5aDmeUotU
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Су-34 Бомбардировщики Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Генштаб ВСУ российские потери

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