Минус 36 млн долларов из бюджета РФ. В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34 2 октября, 22:29 Обломки российского бомбардировщика Су-34 (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В недавно освобожденном от российских оккупантов Лимане Донецкой области обнаружили обломки истребителя-бомбардировщика Су-34, о сбитии которого не сообщали ранее.

Об этом написала пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

«Обломки российского бомбардировщика Су-34, RF-81852, найдены в Лимане. Раньше они не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян», — говорится в сообщении.

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Пока неизвестно, когда именно и при каких обстоятельствах был сбит российский бомбардировщик.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины, согласно данным по состоянию на 2 октября, ВСУ сбили уже 227 вертолетов и 264 самолета.