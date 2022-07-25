Украинские десантники сбили еще один вражеский истребитель Су-25

25 июля, 19:50
Падение сбитого российского Су-35 над в Херсонской области 19 июля 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:Кадр видео Командование Воздушных Сил ВСУ)

Падение сбитого российского Су-35 над в Херсонской области 19 июля 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:Кадр видео Командование Воздушных Сил ВСУ)

Защитники Украины из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ сбили еще один российский Су-25.

Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook в понедельник, 25 июля.

«Очередной вражеский Су-25 (Грач) отправился в ад благодаря филигранной работе подразделения противовоздушной обороны Сичеславской бригады!» — сказано в сообщении.

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Перед этим сичеславские десантники сбили вражеский боевой вертолет Ка-52 выстрелом из ПЗРК Игла. 24 июля они уничтожили еще один Су-25.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 222 самолета, 188 вертолетов, 719 беспилотников и 174 крылатые ракеты.

Если бы мы не готовились к войне, у нас бы сейчас не было воздушных сил – Юрий Игнат

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Редактор: Нина Григорская

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