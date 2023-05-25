Бойцы Нацгвардии уничтожили один Су-25 и подбили еще один под Мелитополем 25 мая, 19:55 Под Мелитополем уничтожили российский Су-25 (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Бойцы Нацгвардии в четверг, 25 мая, уничтожили из ПЗРК один российский штурмовик Су-25 и серьезно повредили второй.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook, 25 мая российские оккупанты пытались ударить с пары Су-25 по позициям Сил обороны. Бойцы НГУ отработали по вражеским целям из ПЗРК.

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«В результате боевой работы первый самолет Су-25 полностью уничтожен, его пилоту удалось катапультироваться над временно оккупированной территорией, второй самолет сбил всем известный Запорожский мститель. После его выстрела вражеский Су-25 был серьезно поврежден и вынужден зайти на аварийную посадку», — сказано в сообщении.

По данным Нацгвардии, именно этим объясняется черный столб дыма над взлетной полосой в Мелитополе. В НГУ добавили, что Запорожский мститель в целом уничтожил уже семь российских самолетов.

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