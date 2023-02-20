Воздушные силы ВСУ об авиации РФ: Подтянуть к границам невозможно, для этого нужны аэродромы 20 февраля, 15:39 Су-30СМ на аэродроме Бельбек, 2019 год (Фото:Минобороны РФ)

Нельзя сказать, что Россия стягивает авиацию к границам Украины, так как это невозможно сделать без наличия аэродромов.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

По его словам, Россия накопила авиационную технику на аэродромах, которые использует для агрессии против Украины. Речь идет о 40 аэродромах на оккупированной территории, в том числе в Крыму, а также в Беларуси и России.

Видео дня

«Они принимают разные типы авиации. То количество, которое враг накопил в начале агрессии, сохраняется сейчас: это более 700 летательных аппаратов в целом — тактическая авиация, вертолеты, ударные и военно-транспортные», — пояснил Игнат.

Он добавил, что противник может дополнять утраченные борта.

«Но уничтоженные борта — это самое новое, что было в России. Это и Су-24, Су-25 много, Су-30 и даже Су-35, а также вертолеты Ка-52 в большом количестве. Подтянуть авиацию к границам невозможно, потому что для авиации нужны аэродромы. Где они находились, там и находятся. Военное руководство владеет информацией о количестве техники и угрозах, которые могут возникать», — резюмировал Игнат.

Ранее Financial Times со ссылкой на два источника среди официальных лиц сообщила, что Россия накапливает возле границ Украины самолеты и вертолеты. Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что, по мнению союзников Украины, Россия «готовится к воздушной кампании и пытается атаками [вывести из строя] ПВО Украины». Он также сказал, что у России могло остаться «более 80%» авиации. Комментируя это, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят признаков наращивания Россией авиации для массированной атаки на Украину.

По данным британской разведки, Россия продолжает использовать такое же количество самолетов для поддержки операции в Украине, как и многие месяцы. Масштабную воздушную кампанию там считают маловероятной.

