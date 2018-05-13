Студенты Сумского педуниверситета прошли практику в оккупированном Крыму

Студенты находились в оккупированном Крыму с 27 апреля по 7 мая

Группу студентов 1-3 курсов Сумского государственного педуниверситета им. А.С. Макаренко отправили проходить практику на территорию оккупированного Крыма, сообщает UA:Сумы.

Согласно сообщению, студенты находились в Крыму с 27 апреля по 7 мая.

Отмечается, что план маршрута был утвержден руководством университета: из города Судак - до перевала Ангар.

"Согласно учебной программе по специальности "туризм", у них есть дисциплина "повышение профессионального мастерства", согласно этой программе студенты должны пройти 6 категорийных походов. Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые нуждаются в горной подготовке", - пояснил ректор педуниверситета Юрий Лянной.

Он также отметил, что перед тем, как отправить студентов на оккупированную территорию, данный вопрос согласовали со Службой безопасности Украины. Однако в СБУ опровергли эту информацию.

"Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины", - заявила пресс-секретарь начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.