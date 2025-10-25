Серафим Гордиенко изучал историю, и сам стал ее частью, — после нападения россиян был минометчиком, потом превратился в аэроразведчика. Он не только палит вражескую технику дронами, но и сам пишет прозу и собирает творчество боевых побратимов.

Серафим Гордиенко с позывным Фалько, 22 года, офицер 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов (14 ОП БпАК), родом из Одессы, присоединился к войску в 2022 году. Начинал как минометчик, но в конце концов занялся БПЛА.

За это время Фалько и его дроны сожгли немало российской техники, среди которой были и уникальные образцы — комплекс РЭБ Красуха 4 и многоцелевая защищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки (БМПТ) Терминатор.

Именно за уничтожение последней, которое произошло зимой 2023 года, Гордиенко вместе с побратимами получил медаль Защитнику Отечества. Тогда группа украинских военных проводила плановую разведку в районе Серебрянского лесничества, что на севере Луганщины. И обнаружила БМПТ, который уже долгое время «кошмарил» весь район. «Россияне использовали его для пропагандистских роликов и считали одним из символов лесничества», — вспомнил в разговоре с NV военный.

Захватчики «припарковали» Терминатор возле одной из своих позиций, не осознавая, что Фалько с побратимами его уже зафиксировали. Но пока Гордиенко наводил на БМПТ огонь дружественной артиллерии, враг начал обстреливать корректировщиков из танка. Но бывшего студента-историка это не остановило: Фалько даже вылез из блиндажа, чтобы иметь лучшую связь, и продолжал корректировать огонь по Терминатору.

В конце концов артиллеристам удалось попасть в гусеницы уникальной вражеской машины. «Было очень красиво, большая детонация», — вспомнил Фалько.

А еще именно в Серебрянском лесничестве Гордиенко вместе со своим побратимом Александром «Данте» Меняйловым начал проект Метаромантика, посвященный творчеству военных.

Все началось зимой 2022−2023 года, когда Фалько и Данте в составе группы морской пехоты, пытаясь пройти к передовой линии траншей для разведки, попали под вражеский обстрел.

«Ребята побежали в укрытия, которые были как вьетнамские норки: можно лечь, но невозможно выпрямиться, — очень некомфортные. Они еще были обиты коврами, что очень необычно, — вспомнил Гордиенко, — Я, как командир группы, лазил вне укрытия, пытался разложить старлинк, чтобы доложить об этом нашему дежурному по роте».

Когда обстрел прекратился, военным приказали возвращаться на базу. Они ехали в разбитом обломками автомобиле, когда Данте неожиданно предложил Фалько прочитать стихотворение. «Я говорю: где ты его написал? Он отвечает: в окопах, пока мы пережидали обстрел, — рассказал Гордиенко, — Я это стихотворение открыл и понял, что это шедевр. Я понял, что когда он написал это в таких условиях под сильным обстрелом, то его творчество наполовину принадлежало ему, а наполовину — войне как таковой».

Фото: коллаж NV

Так и родилась книга Метаромантика — из стихов Менайлова и прозы, поэтических описаний и рефлексий самого Гордиенко.

Книгу выпустили в 2024 году, после чего ее авторы запустили одноименный проект — альманах творчества военных времен полномасштабной войны. Для его промо записали видео запуска боевого беспилотника с надписью «Пусть живет поэзия оружия».