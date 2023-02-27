Ситуация в Луганской области: в кременских лесах идут жесткие бои — ВГА 27 февраля, 09:25 Украинские военные (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В понедельник, 27 февраля глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк заявил, что в Луганской области на кременском направлении идут жесткие бои.

Об этом говорится в сообщении Луганской ВГА.

«В Кременских лесах идут жесткие бои», — сказал он.

Комментируя ситуацию в оккупированном Северодонецке, Стрюк заявил, что жителям города поступают счета за потребленную электроэнергию, хотя оккупационные власти обещали брать соответствующую плату только с марта.

Видео дня

«Начисления – космические. Гасить долги населению нечем, потому что деньги есть только у тех, кто получает социальные выплаты, а также коллаборанты из оккупационных органов власти», — говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что большая часть территории Азота остается заминированной. Говорить о возобновлении его работы сейчас невозможно, поскольку там нечего запускать.

В городе и окрестных селах мобильная связь отсутствует.

Генштаб сообщал, что оккупационные войска РФ основные усилия сосредотачивают на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 81 атаку окупантов в этих направлениях.