Оккупированный Северодонецк начал зиму без отопления и почти без электричества 5 декабря, 05:24 В Северодонецке осталось не более 8 тысяч человек (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Глава Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк сообщил, что оккупированный Северодонецк начал зиму без отопления и почти без электричества.



Он также сообщил, что по периметру города оккупанты совершают минирование, а российская армия обворовывает пустые уцелевшие квартиры.

Стрюк отметил, что поставки продуктов питания ограничены, а цена на них в три раза выше, чем на подконтрольной Украине территории.

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По данным мэрии, в почти разрушенном городе осталось не более 8 тысяч человек.