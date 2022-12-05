Оккупированный Северодонецк начал зиму без отопления и почти без электричества

5 декабря, 05:24
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В Северодонецке осталось не более 8 тысяч человек (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

В Северодонецке осталось не более 8 тысяч человек (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Глава Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк сообщил, что оккупированный Северодонецк начал зиму без отопления и почти без электричества.

Он также сообщил, что по периметру города оккупанты совершают минирование, а российская армия обворовывает пустые уцелевшие квартиры.

Стрюк отметил, что поставки продуктов питания ограничены, а цена на них в три раза выше, чем на подконтрольной Украине территории.

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По данным мэрии, в почти разрушенном городе осталось не более 8 тысяч человек.

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https://www.youtube.com/watch?v=8p6cptPZ_uk
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Луганская область Северодонецк Война в Украине Война России против Украины

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