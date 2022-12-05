Оккупированный Северодонецк начал зиму без отопления и почти без электричества
В Северодонецке осталось не более 8 тысяч человек (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
Глава Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк сообщил, что оккупированный Северодонецк начал зиму без отопления и почти без электричества.
Он также сообщил, что по периметру города оккупанты совершают минирование, а российская армия обворовывает пустые уцелевшие квартиры.
Стрюк отметил, что поставки продуктов питания ограничены, а цена на них в три раза выше, чем на подконтрольной Украине территории.
По данным мэрии, в почти разрушенном городе осталось не более 8 тысяч человек.