«Лучшие машины для лучших солдат». Резников показал тест-драйв американской бронетехники Stryker и Cougar — видео

30 марта, 20:17
Поделиться:
Бронемашина Stryker (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Бронемашина Stryker (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Министр обороны Алексей Резников опробовал американскую боевую бронированную машину Stryker и бронеавтомобиль Cougar, которые были переданы Десантно-штурмовым войскам ВСУ.

Глава Минобороны опубликовал у себя в Twitter видео тест-драйва и подчеркнул, что переданная союзниками техника приблизит победу Украины.

Читайте также:
Оружие победы: Бронированная техника

«Я рад, что лучшие солдаты в мире получают лучшие машины от наших партнеров», — написал Резников и поблагодарил президента США Джо Байдена, своего американского коллегу Ллойда Остина и всех американцев.

Видео дня

Читайте также:

В последнее время Украина получила британские танки Challenger, немецкие БМП Marder и танки Leopard 2.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Поставки оружия Украина-США Поддержка Украины Алексей Резников Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X