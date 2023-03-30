«Лучшие машины для лучших солдат». Резников показал тест-драйв американской бронетехники Stryker и Cougar — видео 30 марта, 20:17 Бронемашина Stryker (Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji)

Министр обороны Алексей Резников опробовал американскую боевую бронированную машину Stryker и бронеавтомобиль Cougar, которые были переданы Десантно-штурмовым войскам ВСУ.

Глава Минобороны опубликовал у себя в Twitter видео тест-драйва и подчеркнул, что переданная союзниками техника приблизит победу Украины.



«Я рад, что лучшие солдаты в мире получают лучшие машины от наших партнеров», — написал Резников и поблагодарил президента США Джо Байдена, своего американского коллегу Ллойда Остина и всех американцев.

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