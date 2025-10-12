СТРУМ питает Азов: как помочь подразделению комфортным взносом

В бригаде Азов действует новый тип поддержки — подписка СТРУМ. У новой поддержки есть новые правила и обстоятельства, а также военные придумали яркий лозунг. Каждый, кто желает сделать свой вклад в помощь теперь имеет разные пути и средства — в рамках своих сил.

Сложно находиться в тылу, когда на фронте такие же украинцы ежедневно рискуют жизнью. Единственный выход в таком случае — донатить, чтобы хотя бы немного поддержать соотечественников, которые сейчас на нуле. Для тех, кто хочет сделать устойчивый материальный вклад в защиту страны, бригада Азов создала подписку СТРУМ.

Особенности подписки СТРУМ

СТРУМ — ежемесячная поддержка 12-й бригады спецназначения Азов. Донаты, которые присылаются участниками этого закрытого пространства, идут на важнейшие нужды подразделения:

Снаряжение — элементы защиты, глушители, магазины, лазерные целеуказатели;

Электронику — приборы резервного питания, компьютерную технику, жесткие диски;

Оптику — прицелы, приборы ночного видения, тепловизоры, бинокли;

БПЛА — разведывательные квадрокоптеры, FPV и наземные дроны;

Средства связи — рации, коннекторы, антенны, кабели;

Автотранспорт — спецтехнику, машины, расходники, запчасти.

СТРУМ питает Азов, позволяя планировать дальнейшие расходы наперед, мгновенно поддерживать подразделение, а также фокусироваться на уничтожении оккупантов, а не закрытии сборов. Абсолютно каждый вклад, даже самый маленький, имеет для бригады большое значение.

Поддержка Азов СТРУМ - как работает / Фото: Азов

Интересная информация о подписке СТРУМ

Разбираемся с важнейшими деталями помощи Азову СТРУМ.

Как помочь 12-й БрСпП Азов

Обычной ежемесячной поддержки вполне достаточно, чтобы подразделение продолжало эффективно выполнять боевые задачи. Однако для тех активных, кто хочет сделать максимальный вклад, разделяет ценности СТРУМ и имеет громкий голос есть позиция амбассадора. Бизнесы могут также присоединиться к сообществу в качестве партнера.

Поддержка Азов СТРУМ - как присоединиться / Фото: Азов

Какую сумму подписки должен указать участник

Ограничений практически не существует, ведь бригада Азов заранее позаботилась о комфорте каждого подписчика. Минимальный взнос для подразделения всего 100 гривен в месяц, а верхней границы не существует.

Где поддержать Азов

Перейдите на сайт strum.azov.one, укажите комфортную сумму и нажмите кнопку присоединиться. Останется заполнить платежные данные и подтвердить выбор. В дальнейшем управлять списаниями можно будет в личном кабинете.

Поддержка Азов СТРУМ - все детали / Фото: Азов

Есть ли реферальная программа

Поддержка предусматривает реферальную программу. Подразделение благодарно всем украинцам, которые приводят друзей, потому что каждый вклад — это шаг к желаемому будущему для страны.

Поддержка Азов СТРУМ - что нужно знать / Фото: Азов

СТРУМ питает Азов — не дайте потоку остановиться

Такой лозунг важен. Бригада Азов борется за свободу украинского народа, и надежный тыл критически важен для достижения нашей общей цели. Становитесь тем, кто питает войско, а не молчаливо стоит в стороне.