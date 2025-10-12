СТРУМ питает Азов: как помочь подразделению комфортным взносом
Как работает СТРУМ — новая помощь для бригады Азов (Фото: пресс-служба)
В бригаде Азов действует новый тип поддержки — подписка СТРУМ. У новой поддержки есть новые правила и обстоятельства, а также военные придумали яркий лозунг. Каждый, кто желает сделать свой вклад в помощь теперь имеет разные пути и средства — в рамках своих сил.
Сложно находиться в тылу, когда на фронте такие же украинцы ежедневно рискуют жизнью. Единственный выход в таком случае — донатить, чтобы хотя бы немного поддержать соотечественников, которые сейчас на нуле. Для тех, кто хочет сделать устойчивый материальный вклад в защиту страны, бригада Азов создала подписку СТРУМ.
Особенности подписки СТРУМ
СТРУМ — ежемесячная поддержка 12-й бригады спецназначения Азов. Донаты, которые присылаются участниками этого закрытого пространства, идут на важнейшие нужды подразделения:
- Снаряжение — элементы защиты, глушители, магазины, лазерные целеуказатели;
- Электронику — приборы резервного питания, компьютерную технику, жесткие диски;
- Оптику — прицелы, приборы ночного видения, тепловизоры, бинокли;
- БПЛА — разведывательные квадрокоптеры, FPV и наземные дроны;
- Средства связи — рации, коннекторы, антенны, кабели;
- Автотранспорт — спецтехнику, машины, расходники, запчасти.
СТРУМ питает Азов, позволяя планировать дальнейшие расходы наперед, мгновенно поддерживать подразделение, а также фокусироваться на уничтожении оккупантов, а не закрытии сборов. Абсолютно каждый вклад, даже самый маленький, имеет для бригады большое значение.
Интересная информация о подписке СТРУМ
Разбираемся с важнейшими деталями помощи Азову СТРУМ.
Как помочь 12-й БрСпП Азов
Обычной ежемесячной поддержки вполне достаточно, чтобы подразделение продолжало эффективно выполнять боевые задачи. Однако для тех активных, кто хочет сделать максимальный вклад, разделяет ценности СТРУМ и имеет громкий голос есть позиция амбассадора. Бизнесы могут также присоединиться к сообществу в качестве партнера.
Какую сумму подписки должен указать участник
Ограничений практически не существует, ведь бригада Азов заранее позаботилась о комфорте каждого подписчика. Минимальный взнос для подразделения всего 100 гривен в месяц, а верхней границы не существует.
Где поддержать Азов
Перейдите на сайт strum.azov.one, укажите комфортную сумму и нажмите кнопку присоединиться. Останется заполнить платежные данные и подтвердить выбор. В дальнейшем управлять списаниями можно будет в личном кабинете.
Есть ли реферальная программа
Поддержка предусматривает реферальную программу. Подразделение благодарно всем украинцам, которые приводят друзей, потому что каждый вклад — это шаг к желаемому будущему для страны.
СТРУМ питает Азов — не дайте потоку остановиться
Такой лозунг важен. Бригада Азов борется за свободу украинского народа, и надежный тыл критически важен для достижения нашей общей цели. Становитесь тем, кто питает войско, а не молчаливо стоит в стороне.