Зеленский присвоил строящемуся в Турции корвету класса Ada имя гетмана Мазепы

18 августа, 14:50
Строительство первого судна такого типа для Украины началось в Турции в 2021 году (Фото:mil.in.ua)

Строительство первого судна такого типа для Украины началось в Турции в 2021 году (Фото:mil.in.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил корвету класса Ada, стоящемуся в Турции для Военно-морских сил ВСУ, имя гетмана Ивана Мазепы.

Соответствующий указ № 586/2022 был обнародован на сайте главы государства в четверг, 18 августа.

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Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.

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При этом в их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий.

Проект по строительству двух судов такого типа для Украины начался в 2021 году.

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Как рассказали в командовании ВМС, на указанных корветах будут размещены:

  • комплексы ПВО малой дальности;
  • современная система боевого управления;
  • навигация;
  • радиолокационная станция;
  • гидролокатор для поиска и обнаружения подлодок;
  • система РЭБ и т. д.

Второй корвет Ada для Украины планируют заложить в 2023 году. К этому же сроку должно быть закончено первое судно.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Турция ВМС Украины Владимир Зеленский Мазепа Корабли Корвет для ВМС Украины

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