Зеленский присвоил строящемуся в Турции корвету класса Ada имя гетмана Мазепы
Строительство первого судна такого типа для Украины началось в Турции в 2021 году (Фото:mil.in.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил корвету класса Ada, стоящемуся в Турции для Военно-морских сил ВСУ, имя гетмана Ивана Мазепы.
Соответствующий указ № 586/2022 был обнародован на сайте главы государства в четверг, 18 августа.
Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.
При этом в их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий.
Проект по строительству двух судов такого типа для Украины начался в 2021 году.
Как рассказали в командовании ВМС, на указанных корветах будут размещены:
- комплексы ПВО малой дальности;
- современная система боевого управления;
- навигация;
- радиолокационная станция;
- гидролокатор для поиска и обнаружения подлодок;
- система РЭБ
и т. д.
Второй корвет Ada для Украины планируют заложить в 2023 году. К этому же сроку должно быть закончено первое судно.
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