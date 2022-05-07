РФ отправляет срочников из Крыма воевать против Украины — представитель президента

7 мая, 06:32
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Строковики (Фото:pnp.ru)

Строковики (Фото:pnp.ru)

Строковиков из временно оккупированного Крыма отправляют на войну с Украиной. Полуостров полномасштабно втянут в войну.

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Об этом заявила постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, пишет Укринформ.

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«Хочу сказать, что срочников очень активно с Крымского полуострова отправляются на боевые действия против нашего государства», — отметила Ташева.

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По ее словам, на полуострове, только по открытым данным, «в последнее время состоялось как минимум 72 похорон» военнослужащих РФ, по подтвержденной информации, 41 человек из них — это точно выходцы из Крыма. Как подчеркнула Ташева, цифры на самом деле больше.

Она подчеркнула, что, скорее всего, погибшие на войне являются гражданами Украины, потому что в их документах значится, что они родились на территории полуострова, и если они на момент 2014 проживали там или родились там, это значит, что они граждане. Украина.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Крым Российская агрессия Оккупация Крыма Война России против Украины

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