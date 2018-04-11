Строительство в пределах охранной зоны ЮНЕСКО в Киеве: активисты захватили кран на Андреевском спуске

Городские активисты организовали акцию против строительства гостиницы на Андреевском спуске

Активисты заблокировали строительство отеля по адресу Андреевский спуск, 14-16 и захватили кран строителей.

Организатором акции выступил Штаб обороны Киева.

"Беспрецедентное строительство многоэтажного монстра на Андреевском спуске, 14-16 будет прекращено собственными силами, поскольку власть смотрит на строительные преступления и хищения элитной земли в исторических районах столицы сквозь пальцы", - говорится в приглашении на акцию.

Впоследствии один из очевидцев написал, что кран подожгли. На место событий прибыли автомобили спасателей.

В то же время Киевская городская администрация 10 апреля распространила заявление с требованием остановить строительные работы на Андреевском спуске, 14-16 до рассмотрения проекта на градостроительном совете.

Этот участок на Подоле входит в охранную зону объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Позиция власти и реакция на большое количество обращений общины в отношении строительства гостиницы на Андреевском спуске - это приостановление подготовительных и строительных работ и обязательное прохождение градостроительного совета", - отметил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.

Напомним, скандальное строительство реализует компания Маркон. 14 марта Министерство культуры Украины предоставило разрешение владельцам проводить земельные работы на месте предполагаемого строительства. Генподрядчиком выступает одесская компания Кадорр-Украина, входящая в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group бизнесмена Аднана Кивана.