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Строительство музея Революции Достоинства займет около трех лет — Минкульт

Сегодня, 13:30
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Строительство музея Революции Достоинства займет около трех лет — Минкульт - фото

Міністерство культури України via Facebook

Министр культуры Украины Евгений Нищук

Строительство Национального музея Революции Достоинства займет приблизительно три года, заявил в интервью Радио НВ министр культуры Украины Евгений Нищук.

«Дедлайнов нет, потому что конкурс выигран, сейчас подрядчики оценивают работу, есть техническое задание — очевидно, эти работы продлятся где-то около трех лет (я имею в виду сам музей). Мемориальная часть — мы, на самом деле, если бы начали тогда, когда мы все проделали и должны были начать, то он должен был быть на День независимости уже завершен», — рассказал он.

По словам главы Минкульта, мемориальная часть комплекса не была завершена из-за проведения дополнительных следственных действий Генпрокуратурой на месте строительства.

13 мая в Киеве на месте расстрелов участников Революции Достоинства начали снимать мостовую, несмотря на проведение следственных экспериментов.

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в частности на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 погибли более ста протестующих.

На месте расстрелов решили построить музей и мемориал Революции Достоинства. Однако департамент спецрасследования Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства на Институтской до завершения следственных экспериментов.

Теги:   Евгений Нищук Министерство культуры Радио НВ Музей Революции Достоинства Революция Достоинства

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