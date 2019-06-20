Строительство музея Революции Достоинства займет около трех лет — Минкульт Сегодня, 13:30 Цей матеріал також доступний українською Міністерство культури України via Facebook Министр культуры Украины Евгений Нищук Міністерство культури України via Facebook

Строительство Национального музея Революции Достоинства займет приблизительно три года, заявил в интервью Радио НВ министр культуры Украины Евгений Нищук.

«Дедлайнов нет, потому что конкурс выигран, сейчас подрядчики оценивают работу, есть техническое задание — очевидно, эти работы продлятся где-то около трех лет (я имею в виду сам музей). Мемориальная часть — мы, на самом деле, если бы начали тогда, когда мы все проделали и должны были начать, то он должен был быть на День независимости уже завершен», — рассказал он.

По словам главы Минкульта, мемориальная часть комплекса не была завершена из-за проведения дополнительных следственных действий Генпрокуратурой на месте строительства.

13 мая в Киеве на месте расстрелов участников Революции Достоинства начали снимать мостовую, несмотря на проведение следственных экспериментов.

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в частности на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 погибли более ста протестующих.

На месте расстрелов решили построить музей и мемориал Революции Достоинства. Однако департамент спецрасследования Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства на Институтской до завершения следственных экспериментов.