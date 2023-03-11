Украинские военные за сутки отбили более 100 вражеских атак — Генштаб 11 марта, 07:36 ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Украинские военные за сутки отбили более 100 атак со стороны российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, где враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступления.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро субботы, 11 марта.

Отмечается, что в течение суток войска РФ нанесли 29 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области. Также оккупанты произвели 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этого ранены мирные люди, повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений оперативной обстановки нет, формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка, Елино, Гай и Леоновка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ходыно и Атинское Сумской области; Стрелечья, Старица, Огурцово, Амбарное, Фиголевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Каменка Харьковской области.

существенных изменений оперативной обстановки нет, формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка, Елино, Гай и Леоновка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ходыно и Атинское Сумской области; Стрелечья, Старица, Огурцово, Амбарное, Фиголевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Каменка Харьковской области. На Лиманском направлении войска РФ пытаются улучшить тактическое положение. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Невское, Кременная, Белогоровка, Спорное и Федоровка. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Масютовки, Кисловки, Песчаного и Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Невского и Кузьминого Луганской области.

войска РФ пытаются улучшить тактическое положение. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Невское, Кременная, Белогоровка, Спорное и Федоровка. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Масютовки, Кисловки, Песчаного и Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Невского и Кузьминого Луганской области. На Бахмутском направлении захватчики не прекращают штурмовые действия. Украинские защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Зализнянское, Парасковиевка, Дубово-Василевка, Бахмут, Богдановка и Ивановское. Под вражеские обстрелы попали 19 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Василевка, Бахмут, Озаряновка, Александро-Шультино, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

захватчики не прекращают штурмовые действия. Украинские защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Зализнянское, Парасковиевка, Дубово-Василевка, Бахмут, Богдановка и Ивановское. Под вражеские обстрелы попали 19 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Василевка, Бахмут, Озаряновка, Александро-Шультино, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Обстрелам со стороны россиян подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар.

оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Тоненького, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Обстрелам со стороны россиян подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар. На Запорожском и Херсонском направлениях враг вел оборонительные действия. Под обстрелы попали районы более 30 населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Качкаровка, Каиры, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Ингулец, Молодежное, Инженерное и Херсон.