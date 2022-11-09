«Уехал на концерт Кобзона». В украинских правоохранительных органах подтвердили смерть коллаборанта Стремоусова — СМИ 9 ноября, 17:00 Кирилл Стремоусов (Фото:Kirill Stremousov Telegram Channel/Handout via REUTERS)

Источники в украинских правоохранительных органах подтвердили смерть коллаборанта Кирилла Стремоусова.

В частности, собеседник Украинской правды подтвердил смерть Стремоусова.

"Гауляйтер Херсонщины Стремоусов "отъехал" на концерт Кобзона", - сказал источник в правоохранительных органах.

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Также информацию о смерти Стремоусова подтвердили Интерфакс-Украина источники в правоохранительных органах.

Ранее о гибели коллаборанта «в ДТП» сообщали российские пропагандисты. Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сказал, что это может быть инсценировкой.

Информация появилась на фоне сообщений о том, что российские войска подорвали ключевые мосты в правобережной части Херсонской области, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал соблюдать информационную тишину.